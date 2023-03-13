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(Залотова) Февронья
(Залотова) Февронья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1765
Дата смерти
1785
Пол
Женский
Отец
Залотовъ Николай
1736 г.р.
Мать
Залотова (Естифеева) Анна
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Залотовъ Николай
Мать:
Залотова Анна
Смерть
1785
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