Меркулов Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1881
Рождение ребёнка
11.11.1900
Сын: Меркулов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Меркулова Ефросинья Романова
Бракосочетание
31.?.1900
Рождение ребёнка
23.12.1901
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Меркулова Ефросинья Романова
Рождение ребёнка
23.10.1904
Сын: Меркулов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Меркулова Ефросинья Романова
Смерть
Неизвестно