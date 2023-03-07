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Меркулов Тимофей Сергеевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1881

Отец: Меркулов Сергей Егорович

Мать: Меркулова Евдокия Меледина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1900

Сын: Меркулов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Меркулова Ефросинья Романова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.?.1900

Жена: Меркулова Ефросинья Романова

Рождение ребёнка
23.12.1901

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Меркулова Ефросинья Романова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1904

Сын: Меркулов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Меркулова Ефросинья Романова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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