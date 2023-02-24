Меркулова Евдокия Меледина
Место рожденияДеревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Бракосочетание
03.07.1877
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1878
Сын: Меркулов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Меркулов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
14.02.1881
Сын: Меркулов Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Меркулов Сергей Егорович
Смерть
Неизвестно