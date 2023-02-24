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Меркулова Евдокия Меледина

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Место рождения

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Меледин Лаврентий Иванович

Мать: Меледина Анна Лукинична

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Бракосочетание
03.07.1877

Муж: Меркулов Сергей Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1878

Сын: Меркулов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Меркулов Сергей Егорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1881

Сын: Меркулов Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Меркулов Сергей Егорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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