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Меледина Анна Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Меркулова Евдокия Меледина

Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Яковлева Татьяна Меледина

Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мельникова Екатерина Меледина

Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Рыжова Вера Меледина

Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1872

Сын: Меледин Георгий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1873

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1876

Сын: Меледин Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Меледина

Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович

Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меледин Лаврентий Иванович

Смерть
Неизвестно
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