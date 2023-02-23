Меледина Анна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Меркулова Евдокия Меледина
Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Яковлева Татьяна Меледина
Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мельникова Екатерина Меледина
Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Рыжова Вера Меледина
Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1872
Сын: Меледин Георгий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1873
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1876
Сын: Меледин Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Меледина
Отец ребёнка: Меледин Лаврентий Иванович
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно