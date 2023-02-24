Мельникова Екатерина Меледина
Место рожденияДеревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1864
Деревня Дмитриевка , Юрьевецкий уезд , Костромская губерния
Бракосочетание
22.?.1882
Рождение ребёнка
26.10.1883
Сын: Мельников Ераст Семенович
Отец ребёнка: Мельников Семен Павлович
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Наскина Прасковья Мельникова
Отец ребёнка: Мельников Семен Павлович
Рождение ребёнка
19.02.1891
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Мельников Семен Павлович
Рождение ребёнка
06.09.1893
Отец ребёнка: Мельников Семен Павлович
Рождение ребёнка
27.05.1896
Сын: Мельников Никифор Семенович
Отец ребёнка: Мельников Семен Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: Олимпиада Семеновна
Отец ребёнка: Мельников Семен Павлович
Смерть
Неизвестно