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Меркулов Сергей Егорович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

11.08.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Меркулов Егор Меркурьевич

Мать: Меркулова Февронья Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.07.1877

Жена: Меркулова Евдокия Меледина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1878

Сын: Меркулов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Меледина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.08.1880
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1881

Сын: Меркулов Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Меледина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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