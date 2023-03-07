Меркулов Сергей Егорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти11.08.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
03.07.1877
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1878
Сын: Меркулов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Меледина
Смерть
11.08.1880
Рождение ребёнка
14.02.1881
Сын: Меркулов Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Меркулова Евдокия Меледина