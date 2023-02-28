Меркулова Февронья Петровна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти17.09.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1852
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Меркулов Егор Меркурьевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Андреева Дарья Меркулова
Отец ребёнка: Меркулов Егор Меркурьевич
Рождение ребёнка
03.08.1871
Сын: Меркулов Лаврентий Егорович
Отец ребёнка: Меркулов Егор Меркурьевич
Рождение ребёнка
15.11.1874
Отец ребёнка: Меркулов Егор Меркурьевич
Смерть
17.09.1894
Причина смерти: от чахотки