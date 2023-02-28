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Меркулова Февронья Петровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.09.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.10.1852

Муж: Меркулов Егор Меркурьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Меркулов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Меркулов Егор Меркурьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Андреева Дарья Меркулова

Отец ребёнка: Меркулов Егор Меркурьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Меркулов Лаврентий Егорович

Отец ребёнка: Меркулов Егор Меркурьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1874

Сын: Меркулов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Меркулов Егор Меркурьевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.09.1894
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
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