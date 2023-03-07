Андреева Дарья Меркулова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти13.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
22.?.1888
Рождение ребёнка
11.08.1889
Сын: Андреев Максим Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
19.10.1890
Сын: Андреев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
01.07.1895
Сын: Андреев Прокофий Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
23.05.1899
Сын: Андреев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
22.06.1903
Сын: Андреев Иван Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
28.06.1904
Сын: Андреев Петр Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Смерть
13.12.1904