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Андреева Дарья Меркулова

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

13.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Меркулов Егор Меркурьевич

Мать: Меркулова Февронья Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1888

Муж: Андреев Александр Никитич

Рождение ребёнка
11.08.1889

Сын: Андреев Максим Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Андреев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1895

Сын: Андреев Прокофий Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1899

Сын: Андреев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1903

Сын: Андреев Иван Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Андреев Петр Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
13.12.1904
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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