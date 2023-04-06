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Меркулова Ефросинья Романова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1880

Отец: Романов Ипатий (Олимпий) Иванович

Мать: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1900

Сын: Меркулов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Сергеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.?.1900

Муж: Меркулов Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
23.12.1901

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Сергеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1904

Сын: Меркулов Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Сергеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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