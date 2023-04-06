Меркулова Ефросинья Романова
Место рождения
Дата рождения27.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1880
Рождение ребёнка
11.11.1900
Сын: Меркулов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Сергеевич
Бракосочетание
31.?.1900
Рождение ребёнка
23.12.1901
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
23.10.1904
Сын: Меркулов Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Сергеевич
Смерть
Неизвестно