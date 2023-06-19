Романов Ипатий (Олимпий) Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1872
Дочь: Елизавета Олимпиевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
08.10.1874
Дочь: Прасковья Олимпиевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
27.06.1880
Дочь: Меркулова Ефросинья Романова
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
04.09.1882
Дочь: Анна Олимпиевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
08.07.1885
Сын: Романов Владимир Олимпиевич
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
01.06.1890
Дочь: Феодосия Олимпиевна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)
Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична
Смерть
Неизвестно