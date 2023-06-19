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Романов Ипатий (Олимпий) Иванович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.08.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1872

Дочь: Елизавета Олимпиевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1874

Дочь: Прасковья Олимпиевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1880

Дочь: Меркулова Ефросинья Романова

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1882

Дочь: Анна Олимпиевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1885

Сын: Романов Владимир Олимпиевич

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1890

Дочь: Феодосия Олимпиевна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)

Мать ребёнка: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно