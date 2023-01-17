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Романов Владимир Олимпиевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1885

Отец: Романов Ипатий (Олимпий) Иванович

Мать: Романова Пелагея Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1905

Жена: Романова Ксения Игнатьева

Рождение ребёнка
29.03.1906

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1907

Сын: Романов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Романов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1911

Сын: Романов Вов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1914

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1915

Дочь: Епифанова?? Евгения Романова

Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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