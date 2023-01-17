Романов Владимир Олимпиевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1885
Бракосочетание
28.?.1905
Рождение ребёнка
29.03.1906
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева
Рождение ребёнка
11.10.1907
Сын: Романов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Романов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева
Рождение ребёнка
09.09.1911
Сын: Романов Вов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева
Рождение ребёнка
25.06.1914
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева
Рождение ребёнка
16.12.1915
Дочь: Епифанова?? Евгения Романова
Мать ребёнка: Романова Ксения Игнатьева
Смерть
Неизвестно