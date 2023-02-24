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Романова Ксения Игнатьева

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

15.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1886

Отец: Игнатьев (васильев) Иван Васильевич

Мать: Игнатьева Мария Филатова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1905

Муж: Романов Владимир Олимпиевич

Рождение ребёнка
29.03.1906

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1907

Сын: Романов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Романов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1911

Сын: Романов Вов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1914

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1915

Дочь: Епифанова?? Евгения Романова

Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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