Романова Ксения Игнатьева
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения15.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1886
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1905
Рождение ребёнка
29.03.1906
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич
Рождение ребёнка
11.10.1907
Сын: Романов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Романов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич
Рождение ребёнка
09.09.1911
Сын: Романов Вов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич
Рождение ребёнка
25.06.1914
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич
Рождение ребёнка
16.12.1915
Дочь: Епифанова?? Евгения Романова
Отец ребёнка: Романов Владимир Олимпиевич
Смерть
Неизвестно