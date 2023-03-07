Ланин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ланин Пётр Яковлевич
Мать: Ланина Авдотья Абрамовна
Бракосочетание
07.01.1833
Жена: Ланина Пелагея Ивановна
Witnesses:Яков и Иван Обоймаковы | Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1833
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ланина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно