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Ланин Иван Петрович

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ланин Пётр Яковлевич

Мать: Ланина Авдотья Абрамовна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
07.01.1833

Жена: Ланина Пелагея Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Witnesses:Яков и Иван Обоймаковы | Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1833

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ланина Пелагея Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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