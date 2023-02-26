Ланина (Обоймакова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обоймаков Иван Николаевич
Мать: Обоймакова Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1833
Муж: Ланин Иван Петрович
Witnesses:Яков и Иван Обоймаковы | Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1833
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ланин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно