Ланина (Обоймакова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина (Обоймакова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обоймаков Иван Николаевич

Мать: Обоймакова Неизвестно

Бракосочетание
07.01.1833

Муж: Ланин Иван Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Witnesses:Яков и Иван Обоймаковы | Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1833

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ланин Иван Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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