Ланина Авдотья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина Авдотья Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ланин Абрам Петрович

Отец ребёнка: Ланин Пётр Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ланин Иван Петрович

Отец ребёнка: Ланин Пётр Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Ланин Пётр Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ланин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Ланин Пётр Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланин Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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