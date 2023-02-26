Ланина Авдотья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ланин Абрам Петрович
Отец ребёнка: Ланин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ланин Иван Петрович
Отец ребёнка: Ланин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Ланин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Ланин Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ланин Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно