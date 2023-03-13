Колбинцева (Кузовенкова) Стефанида
Место рожденияШереметево Архангельское
Дата рождения1750
Дата смерти16.03.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Кузовенковъ Романъ
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1771
Сын: Колбинцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Колбинцевъ Козма
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Колбинцевъ Василий
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Карташова Стефанида
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.07.1788
Сын: Колбинцевъ Макаръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ляпкина Пелагея
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбинцевъ Иванъ
Смерть
16.03.1818