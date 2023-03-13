Колбинцева (Кузовенкова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Кузовенкова) Стефанида

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Место рождения

Шереметево Архангельское

Дата рождения

1750

Дата смерти

16.03.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Кузовенковъ Романъ

Мать: Кузовенкова Ульяна Степанова

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1771

Сын: Колбинцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1782

Сын: Колбинцевъ Козма

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1784

Сын: Колбинцевъ Василий

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Карташова Стефанида

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
25.07.1788

Сын: Колбинцевъ Макаръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ляпкина Пелагея

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбинцевъ Иванъ

Смерть
16.03.1818
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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