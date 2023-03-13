Кузовенкова Ульяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиМежду 1760 и 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кузовенковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузовенковъ Романъ
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Колбинцева Стефанида
Отец ребёнка: Кузовенковъ Романъ
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кузовенковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузовенковъ Романъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузовенковъ Романъ
Смерть
Между 1760 и 1769