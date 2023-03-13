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Кузовенкова Ульяна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Между 1760 и 1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Кузовенковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузовенковъ Романъ

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Колбинцева Стефанида

Отец ребёнка: Кузовенковъ Романъ

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кузовенковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузовенковъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовенковъ Романъ

Смерть
Между 1760 и 1769
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