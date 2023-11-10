Колбинцевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти28.03.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1771
Сын: Колбинцевъ Семенъ
Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида
Рождение ребёнка
1782
Сын: Колбинцевъ Козма
Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида
Рождение ребёнка
1784
Сын: Колбинцевъ Василий
Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Карташова Стефанида
Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида
Рождение ребёнка
25.07.1788
Сын: Колбинцевъ Макаръ
Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ляпкина Пелагея
Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбинцева Стефанида
Смерть
28.03.1818