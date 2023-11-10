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Колбинцевъ Иванъ

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

28.03.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Колбинцевъ Никита Ивановъ

Мать: Колбинцева Авдотья Степанова

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Колбинцевъ Семенъ

Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида

Рождение ребёнка
1782

Сын: Колбинцевъ Козма

Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида

Рождение ребёнка
1784

Сын: Колбинцевъ Василий

Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Карташова Стефанида

Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида

Рождение ребёнка
25.07.1788

Сын: Колбинцевъ Макаръ

Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ляпкина Пелагея

Мать ребёнка: Колбинцева Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбинцева Стефанида

Смерть
28.03.1818
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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