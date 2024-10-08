Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1899
Отец ребёнка: Тарасов Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
26.07.1901
Сын: (Тарасова) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Тарасов Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1904
Дочь: (Тарасова) Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Тарасов Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно