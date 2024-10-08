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Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1874

Отец: Мезенцев Василий Иванович

Мать: Мезенцева Мария Лазаревна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
04.06.1899

Сын: Тарасов Василий Никитич

Отец ребёнка: Тарасов Никита Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1901

Сын: (Тарасова) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Тарасов Никита Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1904

Дочь: (Тарасова) Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Тарасов Никита Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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