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Тарасов Никита Григорьевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.09.1872

Дата смерти

30.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1872

Отец: Тарасов Григорий Иванович

Мать: Тарасова (Базарова) Мария Арсеньевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1899

Сын: Тарасов Василий Никитич

Мать ребёнка: Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1901

Сын: (Тарасова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1904

Дочь: (Тарасова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
30.07.1910
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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