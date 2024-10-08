Тарасов Никита Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1872
Дата смерти30.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1899
Мать ребёнка: Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1901
Сын: (Тарасова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1904
Дочь: (Тарасова) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Тарасова (Мезенцева) Феодора Васильевна
Смерть
30.07.1910