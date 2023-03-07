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Бройдо Григорий Исаакович

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Место рождения

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд

Дата рождения

07.11.1884

Дата смерти

23.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1884

Отец: Бройдо (brauda) Исаак Лейбович

Мать: Broido Эстер Сара

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бройдо Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.07.1921

Дочь: Чижикова Алина Григорьевна

Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сухарева Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бройдо Темир Григорьевич

Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Оксана Григорьевна

Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Инга Григорьевна

Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна

Смерть
23.05.1956
Москва, город федерального значения Москва
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