Бройдо Григорий Исаакович
Место рождения
Дата рождения07.11.1884
Дата смерти23.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1884
Отец: Бройдо (brauda) Исаак Лейбович
Мать: Broido Эстер Сара
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.07.1921
Дочь: Чижикова Алина Григорьевна
Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сухарева Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна
Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Оксана Григорьевна
Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Инга Григорьевна
Мать ребёнка: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1956