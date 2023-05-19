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(Бройдо) Инга Григорьевна
(Бройдо) Инга Григорьевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1934
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бройдо Григорий Исаакович
1884 г.р.
Мать
Бройдо-Степная (Derevytskaya Деревицкая) Анастасия Фёдоровна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Бройдо Григорий Исаакович
Мать:
Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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