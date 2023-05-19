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(Бройдо) Инга Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Бройдо Григорий Исаакович

Мать: Бройдо-Степная Анастасия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно