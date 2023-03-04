Демидова (Аристова) Ренада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова (Аристова) Ренада

Демидова (Аристова) Ренада

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Павел Герасимович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Павел Герасимович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Павел Герасимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close