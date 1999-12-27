Демидов Павел Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Павел Герасимович

Демидов Павел Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1924

Дата смерти

27.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1924

Отец: Демидов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Ренада

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Ренада

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Ренада

Смерть
27.12.1999
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close