Демидов Павел Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1924
Дата смерти27.12.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1924
Отец: Демидов Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Ренада
Рождение ребёнка
16.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Ренада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Ренада
Смерть
27.12.1999