Гаскин Самуил Израилевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888
Отец: Гаскин Израиль Вениаминович
Мать: не указана
Образование
По 21.06.1907
обучался в Томской гимназии свидетельство №673 от 21 июня 1907 г.
Образование
С 04.10.1910 по 1914
студент медицинского факультета Томского университета
Смерть
Неизвестно