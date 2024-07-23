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Гаскин Самуил Израилевич

Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

15.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888

Отец: Гаскин Израиль Вениаминович

Мать: не указана

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Образование
По 21.06.1907
Томск, город Томск, Томская область
обучался в Томской гимназии свидетельство №673 от 21 июня 1907 г.
Образование
С 04.10.1910 по 1914
Томск, город Томск, Томская область
студент медицинского факультета Томского университета
Смерть
Неизвестно

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