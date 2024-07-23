Гаскин Израиль Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Гаскин Вениамин-Меир
Мать: Гаскина Гот-Леба (Гита)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаскина Лия Израилевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1888
Мать ребёнка: не указана
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно