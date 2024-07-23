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Гаскин Израиль Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Гаскин Вениамин-Меир

Мать: Гаскина Гот-Леба (Гита)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаскина Лия Израилевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1888

Сын: Гаскин Самуил Израилевич

Мать ребёнка: не указана

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гаскин Исай Израилевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гаскин Абрам Израилевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гаскин Михаил Израилевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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