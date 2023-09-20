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Александровский Семен Афанасьевич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

16.09.1904

Дата смерти

21.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1904

Отец: Александровский Афанасий Трофимович

Мать: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.04.1926

Сын: Александровский Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Александровский Дмитрий? Семенович

Мать ребёнка: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.08.1975
Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область

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