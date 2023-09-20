Александровский Семен Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1904
Дата смерти21.08.1975
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1904
Отец: Александровский Афанасий Трофимович
Мать: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Рождение ребёнка
04.04.1926
Сын: Александровский Иван Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Александровский Дмитрий? Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.08.1975
Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область