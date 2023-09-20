Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти06.11.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Гузеватый Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Кривоколяско Стефан (Степан) Филиппович
Отец ребёнка: Кривоколяско Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
30.08.1892
Сын: Кривоколяско Иван Филиппович
Отец ребёнка: Кривоколяско Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
23.03.1900
Дочь: Шляхта (литвинова По Первому Мужу) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
21.10.1902
Сын: Александров Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
16.09.1904
Сын: Александровский Семен Афанасьевич
Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
14.10.1906
Сын: Александровский Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1947