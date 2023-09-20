Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

06.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гузеватый Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Кривоколяско Стефан (Степан) Филиппович

Отец ребёнка: Кривоколяско Филипп Емельянович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.08.1892

Сын: Кривоколяско Иван Филиппович

Отец ребёнка: Кривоколяско Филипп Емельянович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.03.1900

Дочь: Шляхта (литвинова По Первому Мужу) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.10.1902

Сын: Александров Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.09.1904

Сын: Александровский Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Александровский Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоколяско Филипп Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александровский Афанасий Трофимович

Смерть
06.11.1947
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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