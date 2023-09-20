Александровский Афанасий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александровский Афанасий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

02.04.1922

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Александровский Трофим

Мать: Александровская мать*

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Александров Ефим Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Александровский Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Петченко Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.03.1900

Дочь: Шляхта (литвинова По Первому Мужу) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.10.1902

Сын: Александров Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.09.1904

Сын: Александровский Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Александровский Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светличная Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Смерть
02.04.1922
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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