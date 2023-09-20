Александровский Афанасий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти02.04.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Александровский Трофим
Мать: Александровская мать*
Сын: Александров Ефим Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Сын: Александровский Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Петченко Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Шляхта (литвинова По Первому Мужу) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Сын: Александров Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Сын: Александровский Семен Афанасьевич
Мать ребёнка: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Сын: Александровский Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Александровская (кривоколяско) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Дочь: Светличная Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана