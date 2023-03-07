Волчок (Горелик) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчок (Горелик) Маргарита Михайловна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

26.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1966

Отец: Горелик Михаил Рувинович

Мать: Горелик Софья Карповна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.09.1986

Сын: Волчок Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Волчок Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1987

Дочь: Соколовская Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Волчок Анатолий Николаевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
18.08.1989

Сын: Волчок Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Волчок Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
27.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волчок Анатолий Николаевич

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчок Анатолий Николаевич

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