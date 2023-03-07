Волчок (Горелик) Маргарита Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1966
Отец: Горелик Михаил Рувинович
Мать: Горелик Софья Карповна
Рождение ребёнка
24.09.1986
Сын: Волчок Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Волчок Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1987
Дочь: Соколовская Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Волчок Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1989
Сын: Волчок Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Волчок Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
27.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волчок Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно