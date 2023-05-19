Волчок Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1986
Сын: Волчок Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Волчок Маргарита Михайловна
Рождение ребёнка
11.09.1987
Дочь: Соколовская Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Волчок Маргарита Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.1989
Сын: Волчок Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Волчок Маргарита Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волчок Маргарита Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно