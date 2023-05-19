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Волчок Анатолий Николаевич

Место рождения

Корзуны, Червенский район, Минская область

Дата рождения

12.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Корзуны, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.09.1986

Сын: Волчок Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Волчок Маргарита Михайловна

Рождение ребёнка
11.09.1987

Дочь: Соколовская Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Волчок Маргарита Михайловна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
18.08.1989

Сын: Волчок Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Волчок Маргарита Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волчок Маргарита Михайловна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчок Маргарита Михайловна

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