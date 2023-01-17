Горелик (Червяк) Софья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1966
Дочь: Волчок Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Горелик Михаил Рувинович
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горелик Михаил Рувинович
Смерть
Неизвестно