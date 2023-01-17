Горелик (Червяк) Софья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелик (Червяк) Софья Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1966

Дочь: Волчок Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Горелик Михаил Рувинович

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелик Михаил Рувинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелик Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Горелик Михаил Рувинович

Смерть
Неизвестно
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