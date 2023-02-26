Тимошинин Алексей Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошинин Алексей Семёнов

Тимошинин Алексей Семёнов

avatar

Место рождения

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Тимошин Семён Романов

Мать: Параскева Иванова

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Тимошинина Феодосия Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1883

Сын: Тимошинин Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1885

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1887

Дочь: Ульяния Алексеева

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Зятенки-Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Тимошинин Семён Алексеев

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1892

Сын: Тимошинин Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Тимошинин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1897

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Тимошинин Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close