Тимошинин Алексей Семёнов
Место рожденияд.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1863
Отец: Тимошин Семён Романов
Мать: Параскева Иванова
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1883
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1885
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1887
Дочь: Ульяния Алексеева
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
д.Зятенки-Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1891
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1892
Сын: Тимошинин Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Тимошинин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1897
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1901
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Антонова
Смерть
Неизвестно