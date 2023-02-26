Тимошинин Никита Алексеевич
Место рожденияд.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.05.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1895
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
25.05.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
20.05.1944
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно