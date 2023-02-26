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Тимошинин Никита Алексеевич

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Место рождения

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.05.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1895

Отец: Тимошинин Алексей Семёнов

Мать: Тимошинина Феодосия Антонова

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
25.05.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
20.05.1944
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно
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