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Семенъ Григорьевъ

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Место рождения

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Григорей Естифеевъ

Мать: не указана

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Никита Семеновъ

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Андрей Семеновъ

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Сычева Ефросинья

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Семенова

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федотова

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