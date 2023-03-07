Семенъ Григорьевъ
Место рождения
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Григорей Естифеевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кузьма
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Никита Семеновъ
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Андрей Семеновъ
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Сычева Ефросинья
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Семенова
Мать ребёнка: Марья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федотова