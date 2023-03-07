Марья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Федотова

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Место рождения

Серково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Серково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Кузьма

Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Никита Семеновъ

Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Андрей Семеновъ

Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Сычева Ефросинья

Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Семенова

Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенъ Григорьевъ

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