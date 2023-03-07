Марья Федотова
Место рождения
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кузьма
Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Никита Семеновъ
Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Андрей Семеновъ
Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Сычева Ефросинья
Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Семенова
Отец ребёнка: Семенъ Григорьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенъ Григорьевъ