(Будакова) Феодосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Будакова) Феодосия Никитична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

23.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1885 ст.

Отец: Будаков Никита Трофимович

Мать: Будакова Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PB-F?i=285&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
24.05.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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