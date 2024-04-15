(Будакова) Феодосия Никитична
Место рождения
Дата рождения23.05.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1885 ст.
Отец: Будаков Никита Трофимович
Мать: Будакова Марфа Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PB-F?i=285&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
24.05.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно