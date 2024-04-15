Будакова (Щербак) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Щербак Иван
Восприемник
24.03.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Андреевна Свиргун
Восприемник
15.03.1876 ст.
Алексей Лукьянович Щербаков
Бракосочетание
05.11.1876 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.04.1877 ст.
Мавра Лукьяновна (Демяненко) Белокур
Восприемник
14.05.1877 ст.
Епифаний Дмитриевич Рудоменко
Рождение ребёнка
14.03.1878 ст.
Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович
Восприемник
21.11.1880 ст.
Екатерина Максимовна Будакова
Рождение ребёнка
10.07.1881 ст.
Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович
Рождение ребёнка
?.12.1883
Сын: Будаков Яков Никитич
Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович
Рождение ребёнка
23.05.1885 ст.
Дочь: Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PB-F?i=285&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1886 ст.
Пелагея Даниловна Гончаренко
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.
Дочь: Марина Никитична
Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович
Бракосочетание
04.07.1899 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZC-B?i=48&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно