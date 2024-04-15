Будакова (Щербак) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова (Щербак) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Щербак Иван

Мать: не указана

Восприемник
24.03.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Андреевна Свиргун
Восприемник
15.03.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Лукьянович Щербаков
Бракосочетание
05.11.1876 ст.

Муж: Будаков Никита Трофимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.04.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Мавра Лукьяновна (Демяненко) Белокур
Восприемник
14.05.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Епифаний Дмитриевич Рудоменко
Рождение ребёнка
14.03.1878 ст.

Сын: Будаков Алексей Никитич

Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович

Кровное, Сумська область
Восприемник
21.11.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Максимовна Будакова
Рождение ребёнка
10.07.1881 ст.

Сын: Будаков Антон Никитич

Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
?.12.1883

Сын: Будаков Яков Никитич

Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович

Рождение ребёнка
23.05.1885 ст.

Дочь: Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PB-F?i=285&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Даниловна Гончаренко
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.

Дочь: Марина Никитична

Отец ребёнка: Будаков Никита Трофимович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
04.07.1899 ст.

Муж: Декашенко Григорий Захарович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZC-B?i=48&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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