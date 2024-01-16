Некрасова Пелагея Макарьевна (Макаровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Пелагея Макарьевна (Макаровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Некрасов Виталий Георгиевич

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1912

Сын: Некрасов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Георгий Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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