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Некрасов Георгий Дорофеевич

Место рождения

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Некрасов Дорофей Иванович

Мать: Некрасова Агафья Алексеевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1908

Сын: Некрасов Виталий Георгиевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Макарьевна (Макаровна)

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1912

Сын: Некрасов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Макарьевна (Макаровна)

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Пелагея Макарьевна (Макаровна)

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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