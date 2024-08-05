Анна Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Симеон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1732

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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