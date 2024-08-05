Анна Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Симеон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно