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Ehrlich Voldemar

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1908

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1908

Отец: Ehrlich Jakob

Мать: Ehrlich Marie

Смерть
1944
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