Ehrlich Jakob
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1873
Дата смерти23.06.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1894
Сын: Ehrlich Arnold
Мать ребёнка: Ehrlich Marie
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.10.1903
Жена: Ehrlich Marie
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Tamm Elvine
Мать ребёнка: Ehrlich Marie
Рождение ребёнка
06.01.1908
Сын: Ehrlich Voldemar
Мать ребёнка: Ehrlich Marie
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: Ehrlich Helda Rosine
Мать ребёнка: Ehrlich Marie
Рождение ребёнка
24.12.1919
Дочь: Teder Meeta
Мать ребёнка: Ehrlich Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ehrlich Elli
Мать ребёнка: Ehrlich Marie
Смерть
23.06.1955