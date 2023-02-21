Ehrlich Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиEhrlich Jakob

Ehrlich Jakob

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1873

Дата смерти

23.06.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1894

Сын: Ehrlich Arnold

Мать ребёнка: Ehrlich Marie

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.10.1903

Жена: Ehrlich Marie

Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Tamm Elvine

Мать ребёнка: Ehrlich Marie

Рождение ребёнка
06.01.1908

Сын: Ehrlich Voldemar

Мать ребёнка: Ehrlich Marie

Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: Ehrlich Helda Rosine

Мать ребёнка: Ehrlich Marie

Рождение ребёнка
24.12.1919

Дочь: Teder Meeta

Мать ребёнка: Ehrlich Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ehrlich Elli

Мать ребёнка: Ehrlich Marie

Смерть
23.06.1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close