Ehrlich Helda Rosine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ehrlich Helda Rosine

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1916

Дата смерти

04.01.1919

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1916

Отец: Ehrlich Jakob

Мать: Ehrlich Marie

Смерть
04.01.1919
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