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Наталия Маркова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Кодратий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Архип Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1896

Дочь: Александра Кодратиева

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1897

Сын: Иван Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1899

Дочь: Домна Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1900

Дочь: Тарасова Елена Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1902

Сын: Пётр Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1904

Дочь: Федора Кондратьева

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1906

Дочь: Анна Кодратиева

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1907

Сын: Стефан Кодратиев

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тимофей Кондратьев

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Мария Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1913

Сын: Михаил Кондратиев

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1914

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1916

Дочь: Таисия Кондратиева

Отец ребёнка: Кодратий Игнатов

д.Мордасы ( Солодкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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