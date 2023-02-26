Наталия Маркова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Муж: Кодратий Игнатов
Сын: Архип Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Дочь: Александра Кодратиева
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Сын: Иван Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Дочь: Домна Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Дочь: Тарасова Елена Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Сын: Пётр Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Дочь: Федора Кондратьева
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Дочь: Анна Кодратиева
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Сын: Стефан Кодратиев
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Сын: Тимофей Кондратьев
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Дочь: Мария Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Сын: Михаил Кондратиев
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Дочь: Евдокия Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов
Дочь: Таисия Кондратиева
Отец ребёнка: Кодратий Игнатов