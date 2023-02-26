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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Сергей Марков
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Наталия Маркова
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Павел Марков
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Ефросиния Маркова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Михаил Марков
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.