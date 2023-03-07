Соколова (Тимохина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Тимохина) Лидия Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

По 21.01.1933

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 21.01.1933

Отец: Ларионов Николай

Мать: Тимохина Ксения

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1953

Дочь: Мельникова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Первов Владимир

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
1971

Муж: Соколов Эдуард Петрович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
06.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Эдуард Петрович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
2001
Серпухов, Серпухов, Московская область
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