Соколова (Тимохина) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияПо 21.01.1933
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 21.01.1933
Отец: Ларионов Николай
Мать: Тимохина Ксения
Рождение ребёнка
23.11.1953
Дочь: Мельникова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Первов Владимир
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
06.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Эдуард Петрович
Смерть
2001
Серпухов, Серпухов, Московская область