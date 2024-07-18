Илья Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1799 и 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1804
Отец: Дмитрий Андреевич
Мать: Татьяна Петровна
Бракосочетание
07.06.1818
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Алена Ильинична
Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Аграфена Ильинична
Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Федор Ильич
Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Аграфенв Ильинична
Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Семен Ильич
Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна
Смерть
После 1850