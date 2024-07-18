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Илья Дмитриевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Между 1799 и 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Между 1787 и 1789 г.р.

Мать

Между 1781 и 1793 г.р.

Жена

Между 1804 и 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1804

Отец: Дмитрий Андреевич

Мать: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.06.1818

Жена: Ульяна Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Алена Ильинична

Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Аграфена Ильинична

Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Федор Ильич

Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Аграфенв Ильинична

Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Семен Ильич

Мать ребёнка: Ульяна Устинья Григорьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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