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Ульяна Устинья Григорьевна

Место рождения

деревня Муратово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1804 и 1805

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1799 и 1804 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805

Отец: Григорий Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.06.1818

Муж: Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Алена Ильинична

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Аграфена Ильинична

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Федор Ильич

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Аграфенв Ильинична

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Семен Ильич

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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