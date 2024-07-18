Ульяна Устинья Григорьевна
Место рождениядеревня Муратово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1804 и 1805
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805
Отец: Григорий Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1818
Муж: Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Алена Ильинична
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Аграфена Ильинична
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Федор Ильич
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Аграфенв Ильинична
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Семен Ильич
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Смерть
После 1850