Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1781 и 1793
Дата смерти09.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1804
Сын: Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Сын: Емельян Демитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
18.04.1814
Сын: Еремей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1820
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1823
Дочь: Ксения Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1826
Сын: Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Смерть
09.11.1855