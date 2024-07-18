Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1781 и 1793

Дата смерти

09.11.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1787 и 1789 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1804

Сын: Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Емельян Демитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1814

Сын: Еремей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1820

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1823

Дочь: Ксения Аксинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1826

Сын: Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
09.11.1855

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